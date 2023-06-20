بوغدانوف يسمي شرطين أساسيين لعودة اللاجئين السوريين

اعتبر ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن حل قضية اللاجئين السوريين يتطلب إعادة إعمار الاقتصاد السوري، إضافة إلى القضاء على الوجود الإرهابي في أراضي سوريا.

وقال بوغدانوف للصحفيين على هامش الجولة الـ20 للمحادثات بـ"صيغة أستانا" حول الأزمة السورية، والتي انطلقت في عاصمة كازاخستان اليوم الثلاثاء، إن قضية اللاجئية معقدة و"لا يتطلب حلها القضاء على الوجود الإرهابي وإعادة الوضع الأمني إلى طبيعته فحسب، بل هو مرتبط أيضا بالوضع الاقتصادي وإعادة إعمار الاقتصاد والبنية التحتية والمدن والقرى".

وأشار بوغدانوف إلى أن قضية اللاجئين تحتاج أيضا للإرادة الدولية وإشراك المجتمع الدولي في حلها وتضافر جهوده، معربا أمله في حصول سوريا على دعم من الدول العربية التي تعمل دمشق على تطبيع العلاقات معها.

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وتعقد الجولة الـ20 من مفاوضات أستانا يومي 20 و21 يونيو، وتشمل أجندتها أيضا بحث القضايا المتعلقة بتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

ويتواجد معظم اللاجئين السوريين في أراضي تركيا، وكان وزير الخارجية التركي السابق مولود تشاووش أوغلو أشار إلى ضرورة إجراء اتصالات مع دمشق لحل هذه المشكلة.

المصدر: RT + "نوفوستي"