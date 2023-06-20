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الأمم المتحدة: منظومة الطاقة الأوكرانية في وضع حرج

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الأمم المتحدة: منظومة الطاقة الأوكرانية في وضع حرج
Legion-Media PACIFIC PRESS
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق
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أعلنت الأمم المتحدة أن منظومة الطاقة الأوكرانية في وضع حرج، حيث تقلصت قدراتها لتوليد الطاقة إلى النصف بالمقارنة مع عام 2022.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إنه "وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، فإن منظومة الطاقة الأوكرانية في حالة حرجة وتستمر بالعمل بنظام الطوارئ مع قدرات محدودة".

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وتابع أن "الأضرار تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار". ويشير التقرير الذي تم إعداده قبل فترة وجيزة من تدمير محطة كاخوفسكايا، أن 42 مولدة من أصل 94 في الأراضي تحت سيطرة الحكومة (الأوكرانية) تم تدميرها أو تضررت بسبب الضربات الصاروخية أو ضربات الطائرات المسيرة منذ بداية النزاع.

وأكد المتحدث أن "القدرات لتوليد الطاقة تقلصت بنسبة 50% تقريبا بالمقارنة مع مستوى العام 2022".

المصدر: تاس

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