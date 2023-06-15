غروسي: استهداف محطة كاخوفسكايا يهدد محطة زابوروجيه الكهرذرية

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، من أن استهداف محطة كاخوفسكايا الكهرمائية ينذر بخطر قد يطال منظومة تبريد محطة زابوروجيه الكهرذرية.

وقال غروسي خلال زيارة تفقدية للمنطقة: يجب العمل على وقف التصعيد العسكري في محيط محطة زابوروجيه النووية.

وأضاف: الوضع في المحطة تحت السيطرة، وأعضاء فريق الوكالة الدولية سيبقون في المحطة لمتابعة سير العمل فيها، وسأكون على تواصل مستمر وبشكل يومي مع خبراء مؤسسة "روس آتوم" الروسية المشرفة على المحطة، والفريق الدولي هناك.

من جهته أكد المدير العام لمحطة زابوروجيه، رينات كراتشا، أن النظام الأوكراني يعاني من مرض نفسي.

وأضاف: غروسي يمثل الوكالة الدولية، وهو لا يملك قوة عسكرية لوقف الجانب الأوكراني ومنعه من التسبب بكارثة إنسانية. نظام كييف يستهدف المحطة، ويقلب الحقائق في محاولة لإقناع العالم بأن روسيا تقصف المحطة.

المصدر: RT