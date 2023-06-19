The Sunday Times: تدريب مسلحين بيلاروسيين في بولندا للإطاحة بالرئيس لوكاشينكو

أفادت صحيفة The Sunday Times البريطانية، بأنه يجري في بولندا تدريب لمسلحين من بيلاروس لكي يشاركوا لاحقا في انتفاضة مسلحة ضد الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، يخضع عدة مئات من مواطني بيلاروس لتدريب عسكري خاص في مراكز التدريب في بوزنان البولندية، أشرف على تنظيمه بعض العاملين السابقين في الهيئات الأمنية البيلاروسية الذين غادروا البلاد بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

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ونقلت الصحيفة عن أحد هؤلاء المسلحين قوله: " حاولنا العمل بشكل سلمي، لكن الدولة لن تحصل على حريتها بدون إراقة الدماء ".

وذكّرت الصحيفة، بأن منظمة BYPOL ، التي قام بتأسيسها خارج بيلاروس ضباط سابقون في هيئات الأمن البيلاروسية، تحملت مسؤولية التخريب ضد طائرة الإنذار المبكر A-50 التابعة للقوات الجوية – الفضائية الروسية الموجودة في مطار ماتشوليشي البيلاروسي.

في يوم 1 يونيو، أعلن الرئيس لوكاشينكو، أنه يتم تدريب أعضاء الجماعات المسلحة غير الشرعية في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، وأن هناك محاولات لإنشاء خلايا متطرفة كامنة مباشرة في بيلاروس.

وتؤكد سلطات بيلاروس على وجود خطط للغرب لتنفيذ انتفاضة مسلحة، وشددت على عزمها منع خطط الإطاحة بالسلطة.

المصدر: تاس