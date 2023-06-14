لوكاشينكو يتوقع لزيلينسكي مصيرا مشابها لمصير غورباتشوف

صرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بأن مصير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيكون مشابها لمصير أول رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، ميخائيل غورباتشوف.

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا -1"، "يبدو زيلينسكي الآن بمثابة بطل.. يتجول في جميع أنحاء العالم.. يقبلونه.. يحتضنونه.. لقد اعتقدت أنه أذكى من هذا.. لدينا أيضا مثال على ذلك.. غورباتشوف ..(كانوا ينادونه) غوربي! غوربي!.. قبّلوه بالطريقة ذاتها وعلى ماذا حصلنا؟! .. (زيلينسكي) سيحدث معه ذات الشيء".

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وأضاف لوكاشينكو أن الدول الغربية لا تسمح لزيلينسكي بالتفاوض من أجل السلام، ناهيك عن أن العديد من سكان أوكرانيا، بما في ذلك الجيش، يريدون إنهاء الصراع، منوها بأن "النخبة التي تمت ترقيتها" لنظام كييف تتجاهل إرادة المواطنين.

المصدر: RT