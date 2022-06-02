زاخاروفا تسلم جائزة "العالم يجب أن يعرف" لمخادعين روسيين أوقعا ببوش الابن وزيلينسكي

قدمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، للمخادعين فوفان ولكسوس جائزة "العالم يجب أن يعرف"، في إطار حفل توزيع جوائز محتوى الإنترنت الوطني الأول.

وقالت زاخاروفا في الحفل الذي تم بثه عبر شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "فكونتاكتي": "لقد بلغ الشابان كل القمم الممكنة. لكن الحياة تطرح مهام جديدة، واختبارات جديدة. لقد وصلتما إلى هواتف العديد من السياسيين والشخصيات العالمية. أحضرت لكما هذا الهاتف "للاتصالات الحكومية".

وأضافت: "سيكون لديكما المزيد من العمل: لا يوجد قرص، لا أزرار. لكنه سيربطكما، وفق ما آمل، بمستقبلكما. اتصلوا، أبهجونا والعالم باكتشافات جديدة. أنا أؤمن بكما. انا في انتظار اتصالكما".

ووعد المخادعان فلاديمير كوزنتسوف (فوفان) وأليكسي ستولياروف (لكسوس) بدورهما "بفهم" عمل الجهاز، قائلين: "بالنسبة لنا، الشيء الرئيسي هو تقييم مشاهدينا، ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، تلقينا جائزة رائعة - هاتف من ماريا زاخاروفا. سنقوم بتوصيله غدا والاتصال بالجميع. أو سنستخدمه على الأقل لأغراض جمالية، في البداية. لكننا سنلتزم بصرامة بجميع الإجراءات الأمنية".

ونشر المخادعان فوفان ولكسوس في وقت سابق، خدعة وقع ضحيتها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، حيث حادثاه على أن أحدهما رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وفي المزحة، أدلى بوش الابن بعدد من التصريحات البارزة، وأقر بأن الولايات المتحدة وعدت رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف بعدم توسيع حلف الناتو، وأكد عمل المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

المصدر: تاس