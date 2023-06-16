الأرجنتين تلاحق أربعة لبنانيين على خلفية تفجير عام 1994

سعت الأرجنتين الخميس إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق أربعة مواطنين لبنانيين يشتبه في تورطهم بتفجير مركز يهودي في بوينس آيرس أسفر عن 85 قتيلا و300 جريح عام 1994.

وقد وافق قاض على طلب المدعي العام الاستحصال على مذكرة من الإنتربول بدعوى الاشتباه في أن الأربعة "موظفون أو عملاء عمليات" لدى حزب الله.

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والأربعة هم حسين منير مزنر، علي حسين عبد الله، فاروق عبد الحي عميري وعبد الله سلمان. ويُعتقد أنهم مقيمون في باراغواي أو البرازيل أو بيروت.

ويُشتبه في أن سلمان "نسّق وصول ومغادرة مجموعة العمليات" التي نفذت الهجوم.

الهجوم على المركز اليهودي في العاصمة الأرجنتينية هو الأسوأ في تاريخ البلاد، وأعقب تفجيرا وقع قبله بعامين استهدف السفارة الإسرائيلية وأسفر عن 29 قتيلا.

لم يُكشَف عن منفذ هجوم 1994 ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه لكن الأرجنتين وإسرائيل تشتبهان في أن "حزب الله" اللبناني نفذه بناء على طلب إيران التي تنفي من جهتها أي تورط لها.

المصدر: ا ف ب