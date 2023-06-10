برفقة أردوغان.. محمد بن زايد يختبر السيارة الكهربائية التركية "توغ" (صور)

قام رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باختبار السيارة الكهربائية التركية "توغ" TOGG برفقة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، خلال زيارته اليوم السبت إلى البلاد.

وأظهرت الصور المنشورة على موقع الرئاسة التركية، أن الرئيس الإماراتي قد اختبر بالفعل سيارة "توغ" الكهربائية التركية.

موقع الرئاسة التركية

موقع الرئاسة التركية

موقع الرئاسة التركية

موقع الرئاسة التركية

موقع الرئاسة التركية

موقع الرئاسة التركية

موقع الرئاسة التركية

موقع الرئاسة التركية

هذا ويقوم ابن زايد بزيارة تركيا، لتهنئة أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية، بالإضافة إلى حضور نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في مدينة اسطنبول مساء اليوم، ويلعب فيه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يملكه شقيقه منصور بن زايد.

المصدر: RT