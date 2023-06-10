رئيس مقاطعة خيرسون: منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا انخفض بنسبة 3 أمتار خلال يوم

أفاد القائم بأعمال رئيس منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن منسوب المياه بمدينة، نوفايا كاخوفكا، انخفض بنسبة 3 أمتار ليبلغ 7 أمتار، مضيفا أنه بدأ ضخ المياه وجمع القمامة من الشوارع.

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وكتب سالدو في صفحته على تلغرام "انخفض منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا في اليوم الماضي بنسبة 3 أمتار ليبلغ 7 أمتار. بدأت أعمال ضخ المياه وإزالة القمامة من الشوارع".

وأضاف أنه حتى صباح اليوم السبت تم إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص بمن فيهم 235 طفلا و81 شخصا من ذوي الحركة المحدودة من المناطق الغارقة.

وأردف "وفقا للتقديرات الأولية لشركة، روس غيدرو، فسيعود نهر دنيبر إلى مجراه الطبيعي أسفل محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بحلول 16 يونيو الجاري".

ووجهت القوات الأوكرانية ليلة 6 يونيو الجاري ضربة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، التي أسفرت عن تدمير الصمامات في المحطة، ما أدى إلى تصريف غير منظم للمياه، والكارثة أسفرت وفق معلومات أولية عن مصرع 6 أشخاص وإجلاء أكثر من 5 آلاف شخص من المناطق المنكوبة، فيما صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تدمير المحطة أدى إلى كارثة إنسانية وبيئية هائلة، من جهته قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن محطة كاخوفسكايا الكهرومائية دمرت من قبل كييف بسبب ضعف مواقعها العسكرية اتجاه خيرسون، وقامت بنقل القوات منها إلى منطقة شن الهجوم المضاد.

المصدر: نوفوستي