ارتفاع عدد المباني السكنية الغارقة في منطقة خيرسون إلى نحو 22,3 ألف منزل

أفادت خدمات الطوارئ الروسية بازدياد عدد المباني السكنية التي غمرتها المياه بعد تفجير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في منطقة خيرسون إلى نحو 22.3 ألف.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "تاس" عن تصريح مصدر في خدمات الطوارئ الروسية قوله: "وفق المعلومات الأخيرة، غمرت المياه نحو 22.3 ألف منزل في 17 تجمعا سكنيا. وفي مدينة نوفايا كاخوفكا انخفض منسوب المياه بمقدار مترين إلى 10 أمتار".

وأضاف أن 1117 شخصا بمن فيهم 110 أطفال و35 شخصا من ذوي الحركة المحدودة متواجدون حاليا في 3 نقاط للإقامة المؤقتة.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أناتولي سوبرونوفكسي، أمس الخميس، أن تفجير محطة "كاخوفسكايا" أسفر عن غرق 14 ألف منزل في 15 تجمعا سكنيا بمنطقة خيرسون. وأضاف أن عملية إجلاء الناس من المناطق المنكوبة لا تزال مستمرة. وإجمالا تم حتى الآن إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص بمن فيهم 178 طفلا و62 شخصا من ذوي الحركة المحدودة من مناطق نوفايا كاخوفكا وأليوشكينو وغولايا بريستان.

المصدر: نوفوستي