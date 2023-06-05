بولندا تعلن موعد تسلمها أول دفعة من راجمات الصواريخ Chunmoo الكورية الجنوبية

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاتشاك اليوم الاثنين أن بلاده ستحصل على أول دفعة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة K239 Chunmoo من كوريا الجنوبية في أغسطس المقبل.

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ونقلت وزارة الدفاع البولندية عن بلاتشاك قوله عبر "تويتر": "بفضل التعاون مع كوريا الجنوبية، ستكون راجمات الصواريخ Chunmoo التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، تحت تصرف الجيش البولندي في أغسطس من هذا العام".

وحسبما ذكرت الدفاع البولندية في وقت سابق، فإن العقد الموقع مع كوريا الجنوبية عام 2022 ينص على توريد 288 راجمة صواريخ Chunmoo، وسيتم تسليم الأنظمة الـ 18 الأولى منها والمدمجة مع شاحنات Jelcz البولندية، ومع ذخائر لها.

بالإضافة إلى منصات الإطلاق، ستحصل بولندا على عدد كبير من القذائف، منها صواريخ عالية الدقة يصل مداها إلى 70 كيلومترا، إلى جانب صواريخ تكتيكية بمدى يصل إلى حوالي 300 كيلومتر.

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ووفقا لبلاتشاك، فإنه من المهم أيضا أن يتم دمج Chunmoo مع أنظمة الاتصالات والقيادة والتحكم البولندية في ساحة المعركة.

وكانت بولندا خططت للحصول على 500 راجمة صواريخ HIMARS أمريكية الصنع، لكن نظرا لكون إنتاجها وتسليمها يستغرق فترة طويلة، قررت بولندا تنويع مصادر اقتناء المعدات العسكرية، والتحول جزئيا إلى التعاون مع كوريا الجنوبية.

مع ذلك أكد بلاتشاك أن بولندا لا تتخلى عن أنظمة HIMARS التي طلبتها سابقا، موضحا أن أول 18 قطعة من HIMARS ستدخل الخدمة في الجيش البولندي العام المقبل.

المصدر: "تاس"