وارسو: الاتحاد الأوروبي يسعى لشراء قذائف من كوريا الجنوبية لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن الاتحاد الأوروبي سيحاول شراء قذائف لأوكرانيا في كوريا الجنوبية بتمويل من "صندوق السلام الأوروبي".

وقال مورافيتسكي: "سنقوم باستخدام أموال من صندوق السلام الأوروبي، بإجراء عمليات شراء مشتركة في تلك البلدان التي لديها المزيد من الذخيرة. عدد هذه البلدان قليل جدا في أوروبا. لا أريد الخوض في تكهنات بعيدة المدى. على سبيل المثال، ووفقا للخبراء فإن كوريا الجنوبية هي دولة لديها الكثير من قذائف المدفعية والصواريخ".

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وأضاف: "سنحاول شراء الذخيرة من هناك... لاحتياجاتنا، وربما، إذا كان هناك اتفاق من هذا القبيل من الجانب الكوري، ثم للاحتياجات الأخرى، دعنا نسميها هذا، ولكن ليس بأموالنا، ولكن بالمال من صندوق السلام الأوروبي".

وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة أمس الخميس في بروكسل خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا والمشتريات المشتركة وزيادة الإنتاج العسكري.

المصدر: نوفوستي