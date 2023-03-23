رئيس الأركان الأمريكي: أهداف زيلينسكي بعيدة المنال

أكد رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميلي، "صعوبة تحقيق" الأهداف التي أعلنها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقوة السلاح.

وقال ميلي خلال جلسة الاستماع في الكونغرس، يوم الخميس، إنه "على الأرجح، هذا الهدف، وهو الهدف الأقصى الذي حدده الرئيس زيلينسكي، سيكون من الصعب للغاية تحقيقه بوسائل عسكرية".

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وجاء ذلك تعليقا على ما أعلنته القيادة الأوكرانية من خططها لاستعادة السيطرة على الأراضي ضمن حدود أوكرانيا ما قبل عام 2014، أي منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم.

وأكد ميلي أن الولايات المتحدة "لا تخوض حربا مع روسيا"، بل "تساعد أوكرانيا في حماية وحدة أراضيها".

وكانت تقارير إعلامية غربية قد تحدثت عن تحضيرات أوكرانيا "لهجوم مضاد"، قد يكون على محاور لوغانسك وزابوروجيه. وتوقعت بدء هذا الهجوم بحلول مايو المقبل.

المصدر: نوفوستي