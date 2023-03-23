واشنطن: من الصعب جدا على أوكرانيا استعادة أراضيها

أكد رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميلي، أن استعادة أوكرانيا أراضيها يمثل تحديا كبيرا، ومن الصعب للغاية تحقيق ذلك بالوسائل العسكرية.

واعترف ميلي عند إجابته على سؤال حول إمكانية عودة أوكرانيا إلى حدود 1991: "هذا الهدف، الذي أعلنه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تحد كبير للغاية ويصعب للغاية تحقيقه بالوسائل العسكرية".

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وأكد أن قرار إنهاء النزاع ستتخذه كييف وأضاف: "كما قال الرئيس جو بايدن وكما جاء في تعليماته، هذا قرار ستتخذه أوكرانيا. مهمتنا هي مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا".

وأعلن زيلينسكي في وقت سابق، أن انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا.

المصدر: تاس