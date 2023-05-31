بيسكوف: سيتعين على أوروبا تحمل المسؤولية أمام شعوبها بشأن ضخ الأسلحة لأوكرانيا

أكد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن أوروبا سيتعين عليها عاجلا أم آجلا، التفكير والإجابة عن أسئلة شعوبها عن سبب ضخ قادتها الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، الذي نشر الفيديو على قناته على تيليغرام: "عاجلا أم آجلا، سيتعين على الدول الأوروبية وأولئك الغارقين بالفعل في هذا الصراع حتى آذانهم، أن يفكروا وأن يجيبوا أمام شعوبهم عن سبب قيامهم بذلك، لأنهم لن يكونوا قادرين على تجنب العواقب السلبية".



وجاءت تصريحات بيسكوف، خلال تعليقه على تصريحات ألمانيا حول "شرعية شن أوكرانيا ضربات بالسلاح الأوكراني ضد روسيا".

وأشار بيسكوف إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني بالفعل من عواقب سلبية. على سبيل المثال، ألمانيا دخلت الأسبوع الماضي رسميا في حالة ركود، وتجاوز التضخم هناك 7%.

وأضاف بيسكوف: "سكان ألمانيا يزدادون فقرا، كل عام يكسبون أقل بنسبة 7%. لن يتسامح المواطنون مع هذا، فهم لا يرغبون في مغادرة منطقة الراحة الخاصة بهم"، لافتا إلى أنه "من الممكن إطعامهم رهاب روسيا، ولكن إلى حد معين، بعد ذلك يتوقف هذا عن العمل عندما تصبح النقود أقل في جيوبهم."

وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، في تعليقه على هجوم أمس بطائرات بدون طيار على موسكو، إن الحكومة الألمانية تعتبر القوات الأوكرانية بالأسلحة أوكرانية الصنع مشروعة على الأراضي الروسية.

المصدر: RT