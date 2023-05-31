لافروف: الولايات المتحدة استخدمت أوروبا لتدفع تكاليف الحرب في أوكرانيا ودعم نظام زيلينسكي النازي
لافروف: أفريقيا لا تريد أن تعود إلى حقبة الاستعمار وتسعى لاستغلال مواردها لصاحها
لافروف: إذا ادعى الغرب دعمه للديمقراطية فعليه أن يقبل اختلاف وجهات نظر ومواقف الدول الأخرى، لكنه يسعى لفرض إرادته على الآخرين
لافروف: بريطانيا أحد أهم رعاة الدمى تشجع الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية
لافروف: على السفراء الأمريكيين عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى
لافروف: لا نقبل قواعد تسعى واشنطن لفرضها على المجتمع الدولي بدلا من القوانين الدولية
لافروف: لانقبل وجود نظام معاد على حدودنا والذي تتشابه أساليبه مع أساليب النظام النازي الذي عرفه العالم القرن الماضي
لافروف: نحن نفسر ونشرح مواقفنا مما يحدث لشركائنا والغرب يملي مواقفه على الدول الأخرى ويهددها
لافروف: المباحثات مع رئيس ووزير خارجية موزمبيق كانت مثمرة وبناءة
لافروف: نثمن موقف موزمبيق المستقل والمتوازن بشأن ملف النزاع الأوكراني
لافروف: سنعمل على تزويد موزمبيق بالمعدات العسكرية ودعمها لمكافحة التهديدات الإرهابية
لافروف: قمة "روسيا-إفريقيا" المقبلة ستوفر فرصا للتعاون التجاري بين الشركات ورجال الأعمال من روسيا وإفريقيا
غونساليش: نثمن دور روسيا في مكافحة الإرهاب وحل الأزمات بالقارة الإفريقية
غونساليش: نرحب بتطوير علاقات التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة
يتبع ..