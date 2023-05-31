لافروف: الولايات المتحدة استخدمت أوروبا لتدفع تكاليف الحرب في أوكرانيا ودعم نظام زيلينسكي النازي

لافروف: أفريقيا لا تريد أن تعود إلى حقبة الاستعمار وتسعى لاستغلال مواردها لصاحها

لافروف: إذا ادعى الغرب دعمه للديمقراطية فعليه أن يقبل اختلاف وجهات نظر ومواقف الدول الأخرى، لكنه يسعى لفرض إرادته على الآخرين

لافروف: بريطانيا أحد أهم رعاة الدمى تشجع الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية

لافروف: على السفراء الأمريكيين عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

لافروف: لا نقبل قواعد تسعى واشنطن لفرضها على المجتمع الدولي بدلا من القوانين الدولية

لافروف: لانقبل وجود نظام معاد على حدودنا والذي تتشابه أساليبه مع أساليب النظام النازي الذي عرفه العالم القرن الماضي

لافروف: نحن نفسر ونشرح مواقفنا مما يحدث لشركائنا والغرب يملي مواقفه على الدول الأخرى ويهددها

لافروف: المباحثات مع رئيس ووزير خارجية موزمبيق كانت مثمرة وبناءة

لافروف: نثمن موقف موزمبيق المستقل والمتوازن بشأن ملف النزاع الأوكراني

لافروف: سنعمل على تزويد موزمبيق بالمعدات العسكرية ودعمها لمكافحة التهديدات الإرهابية

لافروف: قمة "روسيا-إفريقيا" المقبلة ستوفر فرصا للتعاون التجاري بين الشركات ورجال الأعمال من روسيا وإفريقيا

غونساليش: نثمن دور روسيا في مكافحة الإرهاب وحل الأزمات بالقارة الإفريقية

غونساليش: نرحب بتطوير علاقات التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة

يتبع ..