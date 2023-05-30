منذ 2014.. الأصوات الداعمة لأردوغان لم تتغير

يبدو أن خيارات الشعب التركي لم تتغير منذ سنوات، رغم كل الأحداث التي مرت بها بلادهم، حيث حصل رجب طيب أردوغان على أصوات الأغلبية في الانتخابات الرئاسية منذ عام 2014.

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ففي الانتخابات الرئاسية التي حصلت في 10 أغسطس 2014، حصد أردوغان 51.79 % من الأصوات أمام منافسه أكمل الدين إحسان أوغلو، الذي حصد 38.44 % فقط.

وفي انتخابات 24 يونيو 2018، فاز أردوغان بنسبة 52.59 % على خصمه محرم إنجة، الذي تحصل على 30.64 %.

أما في انتخابات 14 مايو 2023، ورغم مواجه أردوغان منافسا شرسا وهو كمال كيليتشدار أوغلو، فقد حصد 49.52 % من أصوات الأتراك مقابل 44.48 % لخصمه.

واستدعى ذلك القيام بجولة إعادة يوم 28 مايو، ليثبت أردوغان أن خيارات الشعب وقناعاته لم تتغير، حيث فاز بولاية جديدة تستمر حتى عام 2028 بنسبة 52.16 % مقابل 47.84 % لكيليتشدار أوغلو.

المصدر: RT