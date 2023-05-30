70 زعيما ومسؤولا عالميا.. "الأناضول" تنشر صورة جامعة لمهنئي أردوغان

هنأ قادة الدول الكبرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد.

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وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهانيه لنظيره أردوغان عبر اتصال هاتفي، وأعرب عن أمله في أن تعود نتائج الانتخابات الرئاسية بالخير على الشعب التركي.

وأوضحت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان وبوتين اتفقا خلال الاتصال الهاتفي على تعزيز التعاون في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية خلال المرحلة القادمة.

وفي اتصال هاتفي، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، آملا أن تجلب نتيجة الانتخابات الخير للشعب التركي.

واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع القضايا خلال الفترة القادمة.​​​​​​​

بدوره، بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ، رسالة تهنئة لنظيره أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وشدد جين بينغ في رسالته على أن الصين وتركيا "دولتان رئيسيتان، وتشتركان في مصالح مشتركة واسعة النطاق".

وقال إنه "على استعداد للعمل مع الرئيس أردوغان لدعم بعضنا في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية، من أجل تعزيز التنمية المستدامة والعلاقات الاستراتيجية".

واتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا بنظيره أردوغان، وهنأه على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، وتمنى أن تكون نتائج الانتخابات مفيدة للشعب التركي.

أما رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، فكتب تهنئة على "تويتر" قال فيها: "تهانينا للرئيس أردوغان، وأتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا باعتبارنا حلفاء في الناتو".

وفيما يلي قائمة بكل المهنئين نشرتها وكالة "الأناضول" التركية:

المصدر: الأناضول