في اتصال هاتفي بين الرئيسين.. بوتين يهنئ أردوغان ويبحثان عددا من القضايا الثنائية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،خلال مكالمة هاتفية نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لفوزه في الانتخابات الرئاسة التركية، وحصوله على فرصة ثالثة لإدارة الجمهورية.

وتمنى الرئيس بوتين أن يعود هذا النصر الذي حظي به أردوغان، بالخير على كامل الشعب التركي.

وأفاد مكتب الرئاسة التركية، بأن الرئيسين بحثا خلال المكالمة الهاتفية عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، واتفقا على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانبه ذكر الكرملين في بيان رسمي، أن " الرئيس فلاديمير بوتين هنأ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحرارة على إعادة انتخابه رئيسا للدولة، مؤكدا مساهمته الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة ومفيدة للطرفين".

وأكد الرئيس بوتين خلال المكاملة، أن "الدعم الذي أعرب عنه الشعب التركي لرئيسه، يفتح آفاقا إضافية لتوسيع التعاون الثنائي العملي بين البلدين في مختلف المجالات".

ومن جانبه، أكد أردوغان التزامه بمواصلة العمل في إطار تعزيز العلاقات الروسية التركة ضمن جدول أعماله، معربا عن ترحيبه بمواصلة الاتصالات الشخصية بينه وبين الرئيس بوتين.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، مساء الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

المصدر: تاس