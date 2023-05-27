وسائل إعلام: مقتل شخصين في هجوم مسيرة على سيارة في مقاطعة بريانسك

أفادت وسائل إعلام بمقاطعة بريانسك الروسية بهجوم طائرة كاميكازي المسيرة، اليوم السبت، على سيارة "نيفا" على طريق بروفنيتشي-سوشاني بالمقاطعة.

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وتداولت في شبكات التواصل الاجتماعي صورة يزعم أنها تظهر تداعيات هذا الاعتداء. ووفق معلومات تمهيدية أسفر الهجوم عن مقتل عسكريين روسيين اثنين.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الروسية والسلطات المحلية صحة هذه المعلومات حتى الآن.

وأفادت قناة "Mash" على "تلغرام" بمحاولة مجموعة تخريب وستطلاع أوكرانية، اليوم السبت، اقتحام قرية سوشاني في مقاطعة بريانسك.

كما تحدثت شبكات التواصل الاجتماعي عن محاولة مخربين أوكرانيين دخول الأراضي الروسية بالقرب من قرية بروفنيتشي، مضيفة أن معارك خطيرة لا تزال تجري في شوارع القرية. وتابعت نقلا عن شهود عيان أن دوي إطلاق نار يسمع في شوارع القرية، مشيرة إلى أن المدنيين يختبئون في الطوابق السفلية.

المصدر: RT