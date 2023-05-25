الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة بالقرب من حدود منطقة بيلغورود

أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا، بأن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة كانت تقترب من المنطقة.

وجاء في منشور غلادكوف: "تم تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية فوق منطقة بيلغورود. وتم إسقاط طائرة بدون طيار عند اقترابها من المدينة".

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وأوضح أن السلطات المختصة تقوم بمعاينة المكان.

وتحاول القوات الأوكرانية شن هجمات بمسيرات أوكرانية على مناطق في مقاطعة بيلغورود الروسية حيث تم إسقاط طائرة مسيرة في منطقة بيلغورود بالمقاطعة، دون وقوع إصابات، يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: نوفوستي