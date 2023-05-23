إسقاط طائرة مسيرة فوق بيلغورود

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إسقاط طائرة مسيرة في منطقة بيلغورود بالمقاطعة، دون وقوع إصابات.

وقال غلادكوف في منشور على "تلغرام"، مساء الثلاثاء، إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود".

وأضاف: "حسب المعلومات الأولية، لا يوجد مصابون. وتعمل الأجهزة المعنية على الأرض لتدقيق المعلومات حول عواقب الحادث".

إقرأ المزيد

وقبل ذلك أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود عن سقوط عبوة ناسفة على أحد طرق السيارات في مدينة بيلغورود، المركز الإداري للمقاطعة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات بين السكان، فيما تضررت سيارة واحدة.

ويأتي ذلك بعد تسلل مجموعة تخريبية مسلحة إلى مقاطعة بيلغورود الروسية من الأراضي الأوكرانية يوم الاثنين، وتنفيذها هجمات في منطقة غرايفورون بالمقاطعة المذكورة، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 13 آخرين، حسب السلطات المحلية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء عن التصدي للهجوم والقضاء على أكثر من 70 مقاتلا من المشاركين في الهجوم.

المصدر: نوفوستي