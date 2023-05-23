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لقطات تحبس الأنفاس من مكان تصفية مخربين أوكران تسللوا إلى الأراضي الروسية

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمعدات متضررة في مكان تصفية المخربين الأوكران الذين تسللوا إلى مقاطعة بيلغورود الروسية يوم الاثنين.

وذكرت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أنه يجري الآن تحديد هوية المخربين الأوكران، مشيرة إلى مصادرة مركبات وأسلحة وذخائر تابعة للمخربين.

وأعلنت الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيّا وتدمير 4 عربات قتال مصفحة و5 شاحنات صغيرة بعد تسللها إلى داخل الأراضي الروسية بمقاطعة بيلغورود.

المصدر: وكالات

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