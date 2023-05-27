الخارجية الروسية: توريد أنقرة أسلحة إلى كييف يتعارض مع دور الوسيط

قال يوري بليبسون مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية إن شحنات أنقرة للأسلحة والمعدات إلى كييف تتعارض مع نوايا تركيا لضمان وقف إطلاق النار ولا تتفق مع دور الوسيط.

وأضاف بليبسون: "لقد أعربت أنقرة مرارا وتكرارا عن رغبتها في ضمان وقف مبكر لإطلاق النار في أوكرانيا واستئناف عملية التفاوض من خلال وساطة خاصة بها. وبطبيعة الحال، فإن إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية يتعارض بشكل مباشر مع هذه النوايا ولا يتوافق بأي حال من الأحوال مع دور الوسيط".

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وكان السفير الأوكراني لدى أنقرة، فاسيلي بودنار، قد أعلن في وقت سابق في أغسطس من العام 2022، عن خطط لشركة "بايكار" التركية لبدء خطوط إنتاج مسيرات هجومية من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا، مصرحا أيضا بأنه يمكن إنشاء مصنع لتلك المسيرات في أوكرانيا في عام 2023.

وفي أغسطس الماضي أفادت وسائل إعلام بأن تركيا سلمت إلى أوكرانيا أكثر من 50 مركبة مدرعة من طراز Kirpi.

المصدر: نوفوستي