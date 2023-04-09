الدفاعات الروسية دمّرت أكثر من 100 مسيّرة "بيرقدار" في أوكرانيا
Sputnik
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أعلن نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية الفريق أندريه ديمين، تدمير أكثر من 100 مسيّرة "بيرقدار" تركية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال للصحفيين: "لا توجد اختلافات جوهرية بين تدمير الطائرات المقاتلة، ومسيّرات Global Hawk (RQ-4) وReaper (MQ-9) الاستراتيجية، ومسيّرات "بيرقدار" التكتيكية التركية.
وتابع: "والذي يشهد على ذلك تدمير أكثر من 100 مسيرة "بيرقدار" منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا".
يشار إلى أنه بين 2018-2020، اشترت أوكرانيا طائرات "بيرقدار تي بي 2" من تركيا، ومنذ نهاية عام 2021، باشرت إنتاج هذه المسيّرات بالاتفاق مع أنقرة.
المصدر: نوفوستي