الدفاعات الروسية دمّرت أكثر من 100 مسيّرة "بيرقدار" في أوكرانيا

أعلن نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية الفريق أندريه ديمين، تدمير أكثر من 100 مسيّرة "بيرقدار" تركية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال للصحفيين: "لا توجد اختلافات جوهرية بين تدمير الطائرات المقاتلة، ومسيّرات Global Hawk (RQ-4) وReaper (MQ-9) الاستراتيجية، ومسيّرات "بيرقدار" التكتيكية التركية.

وتابع: "والذي يشهد على ذلك تدمير أكثر من 100 مسيرة "بيرقدار" منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا".

يشار إلى أنه بين 2018-2020، اشترت أوكرانيا طائرات "بيرقدار تي بي 2" من تركيا، ومنذ نهاية عام 2021، باشرت إنتاج هذه المسيّرات بالاتفاق مع أنقرة.

المصدر: نوفوستي