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روغوف: الغرب يدفع زيلينسكي لارتكاب جرائم ضد روسيا

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روغوف: الغرب يدفع زيلينسكي لارتكاب جرائم ضد روسيا
Gettyimages.ru
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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صرح زعيم حركة "نحن مع روسيا" في منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف بأن الدول الغربية تبتز الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لارتكاب جرائم مروعة ضد روسيا.

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وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "هناك محاكاة للوضع وإجبار زيلينسكي على ارتكاب جرائم بالابتزاز. زيلينسكي الآن مثل جرذ محاصر. ووضعه الغرب أمام خيار: إما يرتكب جرائم فظيعة ضد روسيا أو تتم إزالته من السلطة وسيأتي شخص آخر مكانه".

وأضاف أن زيلينسكي في محاولة للحفاظ على سلطته بأي ثمن كان قد يوافق على تنفيذ استفزاز عسكري بما في ذلك في محطة زابوروجيه النووية.

المصدر: نوفوستي

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