أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن قوات كييف تخطط لاستفزاز عسكري في مقاطعة زابوروجيه تزامنا مع كلمة فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع في اليابان.

وقال روغوف إن "مسلحي كييف يستعدون لتنفيذ استفزاز عسكري على الجبهة في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف أن "سلطات كييف تسعى لتنفيذ استفزازها تزامنا مع كلمة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع، التي سيقدم خلالها النجاحات المزعومة لقواته ويطالب بدعم مالي من الدول الغربية، فضلا عن دفعات جديدة من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة".

وانطلقت قمة مجموعة السبع في 19 مايو في مدينة هيروشيما باليابان وستستمر حتى 21 مايو، ومن المتوقع أن يحضر القمة رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي