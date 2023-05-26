عمان تعلن نجاحها في مسعى وساطة بين بلدين

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، عن نجاح وساطتها بين بلجيكا وإيران لحل قضية المواطنين المحتجزين في كلا البلدين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، إن عملية تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا تمت بوساطة من سلطنة عمان، مشيرة إلى أن السجناء الذين لم تحدد عددهم أو هويتهم وصلوا إلى مسقط تمهيدا لنقلهم إلى بلدانهم.

وأضافت أن "المساعي العمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل"، وأكدت أنه "تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة … تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم".

وفي وقت لاحق قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إن إيران أطلقت سراح مواطن بلجيكي وهو في طريقه إلى بلاده.

المصدر: وكالات