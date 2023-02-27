عبد اللهيان: جاهزون لتسویة قضية سجناء إيران وبلجیكا

ناقش وزیر الخارجية الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، خلال زیارته لجنيف، القضايا الدولية والقنصلية مع وزیرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى التقييم الخاطئ لبعض الأطراف الأوروبية فيما يتعلق بأعمال الشغب الأخيرة في إيران.

وأكد أن العلاقات الثنائية يجب ألا تتأثر بهذه الحسابات والتقديرات الخاطئة.

وفيما يتعلق بالقضايا القنصلية، أكد وزير الخارجية أنهم مستعدون لحل المشكلة المتعلقة بسجناء البلدين في إطار الاتفاقية السابقة.

المصدر: وكالة "إسنا"