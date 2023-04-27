لتفرج عن مواطنها المتهم بالتجسس.. بلجيكا "تنظر" في نقل دبلوماسي إيراني محكوم بتهمة الإرهاب

أعلنت بلجيكا التي تطالب بعودة أحد رعاياها المسجون في إيران، أنها "تنظر" في طلب طهران المتعلق بنقل دبلوماسي إيراني حكم عليه في انتويرب في ملف إرهاب.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أمام مجلس النواب اليوم الخميس، "من الصحيح أن إيران طلبت رسميا نقل (أسد الله) أسدي" إلى أراضيها، مضيفا "ننظر حاليا في هذا الطلب".

إقرأ المزيد

وكان دي كرو يتحدّث عن حالة عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، الذي أُوقف يوم 24 فبراير في طهران، وحُكم عليه بالسجن 40 عاماً بتهمة "التجسّس"، وتطالب الحكومة البلجيكية باستمرار السلطات الايرانية بالافراج عنه معتبرة أنه "بريء".

يشار إلى أن هذا الإفراج يُمكن أن يحصل مقابل عودة أسدي إلى طهران. وكان قد حُكم على أسدي في العام 2021 بالسجن 20 عاماً لإدانته بـ"محاولات اغتيال إرهابية" من خلال التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018.

كما أقر البرلمان البلجيكي في يوليو 2022، معاهدة لتبادل السجناء مع إيران، ترى فيها الحكومة فرصة لإطلاق فانديكاستيل. ويمهّد هذا النص، الذي دخل حيّز التنفيذ في 18 أبريل، الطريق أمام تسليم الدبلوماسي أسدالله أسدي إلى طهران.

لكن الملف حساس للحكومة البلجيكية التي تصطدم باحتجاج من المعارضين الإيرانيين في المنفى.

المصدر: أ ف ب