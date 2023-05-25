بيسكوف يعلق على تقارير غربية بشأن الهجوم على الكرملين بطائرات مسيرة

علق المتحدث باسم الكرملين على تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية عن الوحدة الأوكرانية التي تقف وراء الهجوم على الكرملين بطائرات مسيرة، مؤكدا أن نظام كييف هو المسؤول على الهجوم.

وتعليقا على التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، والذي أشارت فيه إلى أن السلطات الأمريكية تعتقد أن إحدى الفرق الخاصة الأوكرانية وراء هجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين في موسكو، ولا تعرف ما إذا كان فلاديمير زيلينسكي على علم، قال بيسكوف إنه ليس مهما أي وحدة نفذت الهجوم، فنظام كييف هو من يقف وراء الهجوم.

وأضاف: "قلنا على الفور إن نظام كييف وراء هذا (الهجوم). في النهاية، لا يوجد فرق كبير في أي من وحدات نظام كييف تقف وراءه. نظام كييف وراء ذلك، ونحن نعرف ذلك ونعلم به، ونحن ننطلق من هذا عند بناء عملنا".

وأعلن الكرملين أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، بطائرات مسيرة وتم التصدي لها، ولم تقع إصابات أو أضرار مادية نتيجة لذلك.

المصدر: نوفوستي