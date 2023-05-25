المرشح الرئاسي الأمريكي رون ديسانتيس: لا أريد تورط الولايات المتحدة أو جيشها في الصراع بأوكرانيا

أعرب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن عدم رغبته بأن تتورط الولايات المتحدة وجيشها في حرب بخصوص أوكرانيا.

وأضاف الحاكم في تصريح لقناة فوكس نيوز، "فيما يتعلق بما يحدث في أوروبا الشرقية. لا أريد تصعيد الحرب أو اتساع رقعتها.. لا أحد يعرف ما سيكون عليه الوضع بحلول يناير 2025، لكنني بالتأكيد لا أريد أن تدخل الولايات المتحدة وجيشنا في حرب في روسيا أو أوكرانيا (التورط في الصراع بخصوص أوكرانيا)".

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وسبق أن دعا حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، في مقابلة مع صحيفة Nikkei Asia شهر أبريل الماضي، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، قائلا: "لا أحد يرغب في أن ينتهي به الأمر إلى موقف مثل معركة فردان (معركة بين القوات الفرنسية والألمانية خلال الحرب العالمية الأولى) حيث وقعت خسائر فادحة وتكاليف باهظة وفي النهاية دخول مأزق لا مخرج منه. هناك مصلحة للجميع في محاولة الوصول إلى نقطة يمكن فيها تحقيق وقف إطلاق النار".

وأكد في تصريحات سابقة أنه يجب على الأوروبيين أن يكونوا أكثر نشاطا في القضية الأوكرانية.

المصدر: فوكس نيوز