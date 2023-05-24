رئيس حزب النصر التركي يعلن دعمه لكيليتشدار أوغلو ضد أردوغان ويطلب الثمن

ألمح رئيس حزب "النصر" القومي التركي، أوميت أوزداغ إلى أنه سيدعم مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، مقابل حصوله على حقيبة وزارة الداخلية.

وقال أوزداغ في تغريدة على "تويتر": "بادئ ذي بدء، حظا سعيدا يا شباب.. وأعدكم بأنني سأعيدهم لبلادهم كوزير للداخلية.. ومع ذلك، ليس السوريين فقط، بل أيضا أي شخص يعتقد أن تركيا هي مدينة الملاهي في العالم، ويعامل نسائنا على أنهن جاريات، ويحول شوارعنا إلى ملاذات للمخدرات، وينظم الجهاديين السلفيين، ويأكل بقيمة 11 مليار دولار لدينا سنويا، سيغادر.. انتظر الساعة 11:00 اليوم"، مع مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وهذه التغريدة تشير إلى اتفاقه مع كيليتشدار أوغلو على دعمه بالانتخابات، مقابل حصوله على منصب وزير الداخلية.

Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine… https://t.co/9yjtiKTT3d — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 24, 2023

ويأتي هذا التصريح بعد أن أكد أوزداغ في وقت سابق أن قرار المرشح الرئاسي السابق سنان أوغان دعم الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، يمثله وحده.

المصدر: RT