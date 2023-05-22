حزب "النصر" القومي التركي: قرار أوغان دعم أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات يمثله وحده

قال رئيس حزب "النصر" القومي التركي، أوميت أوزداغ، إن قرار المرشح الرئاسي السابق سنان أوغان دعم الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، يمثله وحده.

وأضاف أوميت أوزداغ أن قراره لا يمثل حزب "النصر" القومي وأنه غير ملزم به.

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وذكر مراسل RT أن حزب "النصر" القومي سيعلن موقفه الرسمي يوم الثلاثاء 23 مايو.

وخلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، دعا مرشح الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التركية سنان أوغان، مناصريه لانتخاب مرشح حزب "العدالة والتنمية" الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات.

وسنان أوغان، ترشح للرئاسة عن "تحالف آتا / الأجداد" القومي اليميني، ولكن حزبه "حزب النصر" الذي كان يقود هذا التحالف، أعلن يوم الاثنين انهيار هذا التحالف وأن كل حزب كان ضمن الإئتلاف سيقرر أي طرف سيدعم بجولة الإعادة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات التركية أعلنت في وقت سابق أن الرئيس التركي حصل على 49.24% من الأصوات في الجولة الأولى، وحصل منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 45.07% مع الأخذ في الاعتبار الأصوات التي أدلى بها الناخبون خارج البلاد.

المصدر: RT