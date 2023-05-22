أردوغان: تركيا تعدّ خطة لعودة اللاجئين السوريين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تعمل على إعداد خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال أردوغان في حديث لقناة "تي أر تي خبر" التركية، إنه "في الوقت القريب سيتم وضع خارطة الطريق لعودة اللاجئين. وسيتم تحليل متى سيكون من الممكن ضمان عودتهم".

وأشار إلى أن 450 ألف لاجئي سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا، مضيفا أن هناك خطة لعودة مليون لاجئ إلى شمال سوريا.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد تصريحات منافس أردوغان في انتخابات الرئاسة، كمال كيليجدار أوغلو، بشأن نيته حل قضية عودة اللاجئين السوريين في غضون سنتين في حال انتخابه رئيسا لتركيا، وتشديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت السلطات التركية قد ذكرت في يناير الماضي أن عدد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا يبلغ 3.5 مليون شخص، وفي عام 2022 عاد إلى سوريا نحو 59 ألف لاجئ.

المصدر: نوفوستي