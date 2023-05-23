البنتاغون: لن يتم استخدام مقاتلات F-16 في الهجوم الأوكراني المضاد

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أنه لن يتم استخدام مقاتلات F-16 في هجوم قوات كييف المضاد، مشيرا إلى أن هذه المقاتلات بمثابة دعم طويل الأمد لأوكرانيا.

وقال رايدر: "بالنسبة لطائرات F-16، فإننا نتحدث عن دعم طويل الأمد لأوكرانيا، هي ليست معدة للمشاركة في تنفيذ الهجوم المضاد".

وأشار إلى أن تفاصيل نقل مقاتلات F-16 إلى كييف، بما في ذلك تلك التوقيت، والقواعد التي سيتم فيها تدريب الطيارين، وعدد الطائرات المنقولة، وكذلك الدول الموردة، لا تزال قيد المناقشة، بين الولايات المتحدة والحلفاء.

وأضاف: "ستتم أيضا مناقشة نقل مقاتلات F-16 في اجتماع مجموعة الاتصال هذا الأسبوع بشأن أوكرانيا".

المصدر: تاس