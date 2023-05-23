أردوغان: اخلد للراحة يا كمال.. تربطني علاقات طيبة بالسيد بوتين

سخر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من خصمه في الانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار أوغلو، ونصحه بالراحة نظرا لجهله التام بالسياسة، ونيته طاعة الغرب والالتحاق بالعقوبات ضد روسيا.

وقال: "كمال غير راض عن العلاقات الطيبة التي أحافظ عليها مع السيد بوتين، ويريد إطاعة أوامر الغرب وفرض عقوبات على بوتين".

وأضاف ساخرا: "أنت لا تفقه شيئا في السياسة يا سيد كمال.. اخلد للراحة".

كما أكد الرئيس التركي، أنه "في عالم السياسة لا يمكن للمرء أن يفعل ما يريده كما يدعو له كيليتشدار أوغلو".

وأضاف أن "الجانب التركي سيواصل علاقاته مع جميع دول العالم رغم تصريحات مرشح المعارضة".

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المصدر: غازيتا.رو