 
مباشر

أردوغان: علاقتي بالرئيس الروسي خاصة ومتنامية

أخبار العالم

أردوغان: علاقتي بالرئيس الروسي خاصة ومتنامية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vcbo

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة أجرتها معه CNN، علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها خاصة ومتنامية، مؤكدا أنأنقرة وموسكو تحتاجان بعضهما البعض في كل مجال ممكن.

وقال أردوغان: "ليست لدينا مشاكل في علاقتنا مع روسيا في الوقت الحالي، ولسنا في مرحلة نفرض فيها عقوبات على روسيا مثلما فعل الغرب".

وأضاف: "لسنا ملزمين بعقوبات الغرب"، على الرغم من الضغوط المتزايدة على أنقرة للمساعدة في تعزيز العقوبات الغربية ضد موسكو.

وانتقد أردوغان نهج الغرب غير المتوازن مع روسيا، قائلا: "أنتم بحاجة إلى نهج متوازن تجاه بلد مثل روسيا. نحن دولة قوية ولدينا علاقة إيجابية مع روسيا".

وأضاف: "روسيا وتركيا بحاجة إلى بعضهما البعض في كل مجال ممكن".

المصدر: "CNN"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة