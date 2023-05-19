أردوغان: علاقتي بالرئيس الروسي خاصة ومتنامية

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة أجرتها معه CNN، علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها خاصة ومتنامية، مؤكدا أنأنقرة وموسكو تحتاجان بعضهما البعض في كل مجال ممكن.

وقال أردوغان: "ليست لدينا مشاكل في علاقتنا مع روسيا في الوقت الحالي، ولسنا في مرحلة نفرض فيها عقوبات على روسيا مثلما فعل الغرب".

وأضاف: "لسنا ملزمين بعقوبات الغرب"، على الرغم من الضغوط المتزايدة على أنقرة للمساعدة في تعزيز العقوبات الغربية ضد موسكو.

وانتقد أردوغان نهج الغرب غير المتوازن مع روسيا، قائلا: "أنتم بحاجة إلى نهج متوازن تجاه بلد مثل روسيا. نحن دولة قوية ولدينا علاقة إيجابية مع روسيا".

وأضاف: "روسيا وتركيا بحاجة إلى بعضهما البعض في كل مجال ممكن".

Turkey has a “special” and growing relationship with Russian President Vladimir Putin despite mounting pressure on Ankara to help bolster Western sanctions against Moscow, Turkish President Recep Tayyip Erdogan said in an exclusive interview https://t.co/voKxiTXQsp — CNN International (@cnni) May 19, 2023

المصدر: "CNN"