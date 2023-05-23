17 إصابة وأضرار بالمباني.. هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب شمال غرب إيران

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.9 درجة على مقياس ريختر مساء الاثنين ضواحي مدينة سراب، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الهزة وقعت على الساعة التاسعة و6 دق مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (17:36:58 بتوقيت غرينتش).

وكان موقع الهزة الأرضية عند التقاء خطي العرض 37.77 شمالا والطول 47.54 شرقا وعلى عمق 8 كم.

وأفاد المركز بأن الهزة الأرضية كانت على بعد 19 كم من مدينة سراب، و 25 كم من مدينة تركمانشاي و 2 كم من مدينة ترك بمحافظة أذربيجان الشرقية.

من جهته، صرح محمد باقر هنربر مدير خلية الأزمة في مجلس محافظة أذربيجان الشرقية، بأن الهزة خلفت 17 إصابة وألحقت أضرار بعدد من البنايات.

وأكد أنه تمت معالجة جميع الإصابات دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

المصدر: إرنا + وسائل إعلام إيرانية