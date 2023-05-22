خبير: هجوم كييف المضاد سيعيد معركة أردين النازية الخاسرة في بلجيكا

رجّح الضابط الأمريكي المتقاعد، هارلان أولمان، أن الهجوم الأوكراني المضاد الذي تروّج له وسائل الإعلام الغربية ونظام كييف، قد يعيد سيناريو معركة أردين التي هزمت فيها قوات هتلر.

وفي مقال لصحيفة "ذا هيل"، كتب أولمان، أحد مؤسسي عقيدة "الصدمة والرعب" العسكرية: "في ديسمبر 1944، شن جيش ألماني يائس هجوما مضادا ضد القوات البريطانية والأمريكية المتقدمة في بلجيكا، حيث تم دحر الحلفاء المصدومين في البداية، ولكن بعد ذلك تغيرت الظروف الجوية، مما سمح للقوات الجوية الأمريكية والبريطانية بإحباط خطط القوات الألمانية".

وأضاف أولمان أن لدى الجيش الروسي فرصة تحويل هجوم القوات الأوكرانية المضاد، لهزيمة مدوّية لجيش كييف.

وأضاف: "يأمل أنصار أوكرانيا أن يتمكن تحالف القوات الجوية الغربية الموحدة من تكرار عملية عاصفة الصحراء في العراق التي دمر فيها التحالف جيش صدام حسين في غضون 100 ساعة، وطرده من الكويت عام 1991، فيما أن هذا السيناريو لكان ممكنا لو واجه الأوكرانيون المدعومون غربيّا، جيشا كالجيش العراقي، لا الجيش الروسي".

المصدر: نوفوستي