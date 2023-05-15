ضابط أمريكي سابق يكشف أسباب فشل الهجوم الأوكراني المضاد والمحتمل

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن تفوق القوات الروسية، وعدم حصول قوات كييف على الأسلحة الغربية اللازمة، هو السبب الرئيس لتأجيل الهجوم الأوكراني المضاد.

وأوضح ريتر في مقال نشره عبر وكالة "سبوتنيك"، أن الإعلام الغربي استمر بالترويج للهجوم الأوكراني المضاد، إلا أن تدني مستوى القوات الأوكرانية، وعدم حصولها على ما يلزم من الأسلحة والمعدات الغربية لشن الهجوم، دفعها لتأجيله في نهاية المطاف إلى أجل غير معلوم.

وأضاف ريتر في مقاله: "السؤال المنطقي هو أن أوكرانيا ليس لديها قوات كافية لشن هجوم مضاد ناجح، وعلى الأرجح أن هذا لن يحصل أبدا".

ووفقا له تفتقر القوات الأوكرانية إلى الجنود بشكل خطير، ولن تتمكن 9 ألوية مدربة في دول حلف الناتو من تحقيق تأثير ملموس، وإنه لمن الحماقة المراهنة على الأسلحة الغربية المخصصة لأوكرانيا، لتحقيق أية نجاحات في ساحة المعركة.

ونوه بأن روسيا تمكنت من التكيف بسرعة كبيرة مع الوقائع الجيدة في أرض المعركة، وتمكنت من تعطيل أنظمة الدفاع الصاروخية المستورة من الولايات المتحدة ومن ضمنها HIMARS، وكل لك بفضل كفاءة الجيش الروسي وقياداته وتكتيكاتهم الجديدة، وكثافة استخدام المسيرات.

وخلص إلى أنه من الصعب تخيل كيف ستتمكن كييف من شن هجوم ناجح ضد القوات المسلحة في الوضع الحالي.

المصدر: نوفوستي