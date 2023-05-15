رجل استخبارات أمريكي سابق: زيلينسكي لا يمكث في كييف بعد هجوم المسيرتين على الكرملين خوفا على حياته

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ريموند ماكغفرن، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فر في جولة أوروبية خوفا على حياته عقب هجوم المسيرتين على الكرملين.

وأضاف ماكغفرن في حديث لقناة Judging Freedom عبر "يوتيوب"، "أين زيلينسكي؟، لقد ترك انطباعا بأنه لا يمكث في كييف مطلقا منذ هجوم المسيرتين على الكرملين، فمنذ ذلك الحين وهو يتجول بين العواصم الأوروبية، لدرجة أنه زار الفاتيكان والتقى بالبابا فرنسيس".

وألمح إلى أنه بالرغم من تصريحات زيلينسكي النافية لتورط كييف في الهجوم على الكرملين، إلى أن جميع المؤشرات تقول خلاف ذلك، وكلما طالت فترة اختباء زيلينسكي في أراضي الحلفاء الغربيين، أصبح الأمر أكثر خزيا.

المصدر: نوفوستي