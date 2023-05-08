قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ريموند ماكغفرن، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيفرّ من البلاد بعد هزيمة قوات كييف بهجومها المضاد على الجيش الروسي.

وأضاف ماكغفرن في حديث لقناة Judging Freedom على "يوتيوب": "زيلينسكي ممثل جيد، يلعب دور المدافع الذي سيقف مع بلده حتى النهاية، لكن في غضون أسبوعين وبعد هزيمة قوات كييف سينقل للعيش داخل فيلا فاخرة في قبرص، وسيترك الأوكرانيون ليواجهوا مصيرهم وحدهم".

وأشار إلى أن الأشهر المقبلة ستكون كارثية بالنسبة للقوات الأوكرانية، لافتا الانتباه إلى أن زيلينسكي مجرد دمية أمريكية تتبع التعليمات التي تتلقاها.

وألمح إلى أن نتيجة فشل الهجوم الأوكراني المضاد، ستكون هزيمة القوات الأوكرانية، أما في حال لم يبدأ الهجوم المضاد، فسيكون هنالك ترتيبات أخرى.

وخلص ماكغفرن إلى أن المرحلة التالية من الصراع ستتضمن وقف إطلاق النار ومفاوضات سلمية، مشيرا إلى أن الولايالت المتحدة في تلك اللحظة ستؤيد وقف النزاع سلميا".

المصدر: نوفوستي