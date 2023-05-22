تعيين أمين عام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفا لشمخاني

أفادت وسائل إعلامية بأنه تم تعيين العميد علي أكبر احمديان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفا للأميرال علي شمخاني.

واحمديان الذي يشغل منصب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني، حائز على شهادة دكتوراه في طب الاسنان و دكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، وبدأ عمله في الحرس الثوري عام 1980 وكان يعتبر خلال الحرب العراقية الإيرانية من كبار قادة الحرس حيث عمل مسؤولا عن مقر نوح العسكري.

وشغل منصب رئيس اركان القوة البحرية في الحرس الثوري منذ عام 1985 وحتى نهاية الحرب مع نظام صدام، ونائب قائد القوة البحرية في الحرس من 1989 لغاية 1997 قبل تعيينه قائدا لهذه القوة عام 1997 وبقي في منصبه حتى عام 2000.

بين عامي 2000 و2007 تولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، ثم رئاسة المركز الاستراتيجي لهذه المؤسسة العسكرية حتى 2023.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية