آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /20.05.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
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- بوتين يهنئ "فاغنر" وكافة القوات الروسية بتحرير أرتيوموفسك (باخموت)
- وزارة الدفاع الروسية تعلن رسميا تحرير أرتيوموفسك
- مراسل عسكري: قائد الجيش الأوكراني في حالة صحية حرجة بعد استهدافه بضربة روسية
- مستشار سابق للبنتاغون: واشنطن وجهت إنذارا لزيلينسكي إما الهجوم المضاد أو الاستسلام
- دونيتسك: تحرير أرتيوموفسك اليوم حمل رمزيّة خاصة
- الدفاعات الروسية تصدّ هجوما صاروخيا أوكرانيّا على زابوروجيه
- كييف تعلن عن اجتماع عسكري جديد لحلفائها في "الناتو"
- روغوف: كييف تخطط لاستفزاز عسكري تزامنا مع كلمة زيلينسكي في قمة السبع
- القوات الروسية تعلن تصفية قائد لواء "إديلفيس" الأوكراني في دونباس