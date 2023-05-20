كييف تعلن عن اجتماع عسكري جديد لحلفائها في "الناتو"

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية سيتصدر أولويات كييف خلال قمة "رامشتاين" المزمعة الأسبوع المقبل.

وكتب ريزنيكوف عبر "فيسبوك": "تعزيز أنظمة دفاعاتنا الجوية على رأس أولوياتنا، وسيتم التركيز على تطوير المنظومات الأرضية من منظومات الدفاع الجوي المحمولة والبطاريات والقذائف، وسنبحث جميع هذه المسائل مع حلفائنا خلال اجتماع "رامشتاين" الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن تزويد كييف بالمقاتلات الغربية سيشكل عنصرا مهما في تأمين سماء أوكرانيا، حسب اعتقاده.

وستعقد دول "الناتو" في قاعدة "رامشتاين" الألمانية اجتماعا جديدا الأسبوع المقبل، لبحث سبل زيادة دعم كييف على خلفية الضربات الصاروخية الروسية التي دمرت كميات ضخمة من الأسلحة في أوكرانيا مؤخرا، بما فيها منظومة "باتريوت" التي طالما فاخرت بها واشنطن وحلفاؤها، وبقدرتها على "حماية كييف".

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف "الناتو" أوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار" وتحريضا يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية، وهذا ما تدأب عليه القوات الجوية الفضائية الروسية يوميا.

المصدر: نوفوستي