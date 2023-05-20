لافروف: روسيا مضطرة للرد بحزم وبشكل مطرد على الحرب المعلنة ضدها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الدورة الـ31 لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية، إن روسيا مجبرة على الرد بحزم وثبات على الحرب التي أعلنها الغرب ضدها.

وأضاف: "على الجميع أن يدركوا أن روسيا لا تبدي لأحد. نحن مضطرون للرد بحزم وثبات على الحرب التي أعلنت علينا . هذا العداء ينبع من الجانب الآخر من المتاريس. المتاريس التي تفصل بين من يريد أن يعيش بعقله ولصالح شعوبه، ومن يريد أن يعيش على حساب الآخرين".

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وانتقد لافروف قرارات قمة مجموعة السبع في هيروشيما، وشدد على أنها تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين.

وأشار لافروف إلى أن المسار الغربي الذي اعتمدته السياسة الخارجية الروسية حتى وقت قريب "استنفد نفسه تماما"، وروسيا دخلت "مرحلة المواجهة الحادة مع كتلة عدوانية مكونة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو. وهذه الكتلة وضعت نصب عينيها هدفا مكشوفا وصريحا، الانتصار على روسيا في ساحة المعركة ومن ثم شطبها كمنافس جيوسياسي".

ونوه لافروف بأنه يتم في الغرب وبشكل علني بحث ومناقشة سيناريوهات لتقسيم روسيا الاتحادية.

وأكد الوزير، على أن الولايات المتحدة تطبق نظرية وممارسة "بوتقة الانصهار" على أوروبا ومناطق أخرى من العالم، مما يجبرهم على العيش وفقا لقواعد "المليار الذهبي".

وشدد لافروف على أن عملية التخلي عن الدولار بدأت في العالم عمليا.

المصدر: تاس