لافروف يدعو للتخلي عن المواجهة في العلاقات الدولية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن المواجهة هي طريق مسدود في تطور العلاقات الدولية، ويجب تجنب المواجهة بين المراكز العالمية.

وأضاف لافروف، خلال رسالة بالفيديو في افتتاح المنتدى السابع للدبلوماسيين الشباب لدول منظمة التعاون الإسلامي: "تنطلق روسيا باستمرار من أن تطوير العلاقات الدولية في ظل نظام المواجهة، هو طريق مسدود . يجب تجنب المواجهات غير المنطقية والخطيرة للغاية بين المراكز العالمية".

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وأكد لافروف على أنه، من المهم للمجتمع الدولي ضمان وجود "النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب ليس بالقوة ، بل من خلال الضبط القانوني" على أساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول.

ويشار إلى أن منتدى الدبلوماسيين الشباب، هو إحدى جلسات النقاش للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان". ويجري عقده في عاصمة تتارستان منذ عام 2009، وهو عبارة عن منصة لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. واعتبارا من هذا العام، حصل المنتدى بموجب مرسوم صدر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الصفة الفيدرالية.

المصدر: نوفوستي