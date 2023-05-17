خبير إيراني: هناك احتمالية لتقارب وجهات النظر مع مصر

أكد الخبير الإيراني في شؤون غرب آسيا حسين رويوران، أنه لا توجد مشاكل جدية بين إيران ومصر، وأنه يمكن القول إن هناك احتمالية لتقارب وجهات النظر بين البلدين.

وفي تصريحات لوكالة "مهر"، أوضح حسين رويوران، في إشارة إلى المفاوضات بين إيران ومصر، أن المحادثات الإيرانية المصرية هي إحدى نتائج الاتفاق بين إيران والسعودية، وانعكاس هذا الاتفاق خلق المسار لباقي العلاقات الإقليمية، مشيرا إلى أن علاقات العديد من دول المنطقة عانت من مشاكل لاعتبارات لها.

وأضاف حسين رويوران: "في الوقت الحالي، وفقا للاتفاق بين طهران والرياض، أخذت مصر زمام المبادرة بوساطة بغداد وبدأت المحادثات بين إيران ومصر"، لافتا إلى أن "العلاقات الإيرانية المصرية علاقة طويلة الأمد وليست جديدة، لكن هناك اعتبارات تتعلق ببعض المجموعات السياسية والعمليات الإقليمية".

وأكمل: "لذلك لا توجد مشاكل جدية بين إيران ومصر، ويمكن القول إن هناك احتمالية لتقارب وجهات نظر بين البلدين".

المصدر: "مهر"