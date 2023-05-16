"الخنجر" يسكت باتريوت في كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ "كينجال"الروسي فرط الصوتي، أصاب منظومة باتريوت المضادة الأمريكية الصنع في كييف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أصاب صاروخ كينجال تفوق سرعته سرعة الصوت بضربة عالية الدقة، منظومة باتريوت الصاروخية الأمريكية المضادة للصواريخ في مدينة كييف".

وأضاف البيان: خلال ليلة الثلاثاء، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة مركزة بأسلحة بعيدة المدى جوا وبحرا بدقة عالية استهدفت نقاط انتشار القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت أماكن ومستودعات تخزين الذخيرة والأسلحة ومعدات عسكرية تم تسليمها من دول غربية".

وتم الإعلان عن حالة تأهب جوي واسع النطاق ليلة الثلاثاء في العاصمة كييف. حيث تم تشغيل منظومة الدفاع الجوية باتريوت MIM-104 Patriot، إلا أن شهود عيان قالو إنهم سمعوا انفجارت ضخمة في مكان تواجد هذه المنظومة. بحسب وسائل الإعلام المحلية ونشطاء.

وكان مصدر في وزارة الدفاع الروسية، قد نفى في وقت سابق المزاعم بأن منظومة "باتريوت" الأمريكية، تمكنت من إسقاط صاروخ "كينجال" الروسي فرط الصوتي، مؤكدا أن خصائصه التقنية تدحض هذا الادعاء.

وأوضح المصدر في تصريحات سابقة، "الحقيقة أن سرعة طيران صاروخ كينجال تتجاوز الحد الأقصى لأنماط القتال لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التي قدمها الغرب لنظام كييف، بما في ذلك باتريوت، إذ يقوم "كينجال" في المرحلة الأخيرة من رحلته بمناورة مضادة للصواريخ ومقاربة عمودية تقريبا للهدف، مما يستبعد إمكانية اعتراضه بواسطة أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات".

إذ صرح رئيس الخدمة الصحفية في البنتاغون، باتريك رايدر، في إفادة صحفية مؤخرا، بأن أوكرانيا أسقطت صاروخا روسيا من طراز "كينجال" بمساعدة نظام الدفاع الصاروخي باتريوت، الذي تم نقله إليها.

المصدر: RT، وزارة الدفاع الروسية